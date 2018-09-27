У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Shram написав:Принципиальная разница в позиции по статусу Крыму никак не мешает договорится между собой о конкретных торгово-экономических положениях, выгодных обеим сторонам и никак не касающихся при этом статуса Крыма. Разве нет?
В нас немає критичного імпорту з Криму, а критичний експорт для Криму (воду), ми перекрили. Я приводив приклади, що не все вирішується економікою, політика теж впливає, і це правильно, бо часто стратегна політика може виграти, незважаючи на тактичні бізнесові втрати.
А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
1 100% виручки від операцій з Донбаським вугіллям піде на підсилення ОРДЛОвських військ 2 Хоча росія й продає нам під виглядом свого-донбаське вугілля - не всі отримані росіянами кошти повернуться в ОРДЛО 3 Донецьке вугілля від ОРДЛО нам все одно продавалось би по тій самій ціні що і російське
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Виходячи з пунктів а і б розділу 2 - стає ясно , що поки існують люмпени до того часу буде процвітати політичний популізм який буде тримати на політичному олімпі олігархів...
А люмпены в Украине = пенсионеры и делаем мед.реформу для уменьшения оных через лет 5 -10 останутся только здоровые рабы, которыми легко управлять. Внешнего врага нужно оставить , чтоб легче доить (типа на войну).
budivelnik написав:1 По Західним міркам - 250 млрд на 42 млн країну - мізер 2 Не дають нам по двом причинам а - крадуть олігархи ( вони ж політики) б - вимагають субсидій люмпени 3 Виходячи з пунктів а і б розділу 2 - стає ясно , що поки існують люмпени до того часу буде процвітати політичний популізм який буде тримати на політичному олімпі олігархів... У Польщі була кардинально інша ситуація. Там все життя існував клас власників (нехай дрібних фермерів, сфера послуг ) але основна маса вкладень пішла саме в цей клас, який до сьогодні у нас становить не більше 2-4% населення.
А люмпены в Украине = пенсионеры и делаем мед.реформу для уменьшения оных через лет 5 -10 останутся только здоровые рабы, которыми легко управлять. Внешнего врага нужно оставить , чтоб легче доить (типа на войну).
Люмпен - це не обовязково бідний фінансово Люмпен - це бідний розумово 1 Жодна європейська країна не залишиться без пенсіонерів і їх завжди буде +/- 30% від загального населення і при цьому не важливо який в цього населення буде середня тривалість життя чи статки 2 На війну ми витрачаємо близько 5% ВВП - це звичайно багато , але те ж США практично не маючи прямих ворогів витрачає 15-20% ВВП і при цьому є багатою країною 3 Поки наші сусіди будуть хотіти вирішувати свої проблеми за наш рахунок - доти будемо воювати... А хто не хоче - може здатись цим сусідам шляхом отримання їхнього паспорта з автоматичним - валіза-вокзал - ( а далі хто в росію , хто в угорщину, а хто в ізраїль.... чи зімбабве)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників