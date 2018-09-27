RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінекономіки назвали причину
збитковості "Енергоатому"

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 05:28

  lapay написав:
  Shram написав:Принципиальная разница в позиции по статусу Крыму никак не мешает договорится между собой о конкретных торгово-экономических положениях, выгодных обеим сторонам и никак не касающихся при этом статуса Крыма.
Разве нет?

В нас немає критичного імпорту з Криму, а критичний експорт для Криму (воду), ми перекрили. Я приводив приклади, що не все вирішується економікою, політика теж впливає, і це правильно, бо часто стратегна політика може виграти, незважаючи на тактичні бізнесові втрати.


А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Заблокований
Повідомлень: 2582
З нами з: 26.03.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:38

  Shram написав:А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
1 100% виручки від операцій з Донбаським вугіллям піде на підсилення ОРДЛОвських військ
2 Хоча росія й продає нам під виглядом свого-донбаське вугілля - не всі отримані росіянами кошти повернуться в ОРДЛО
3 Донецьке вугілля від ОРДЛО нам все одно продавалось би по тій самій ціні що і російське
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19606
З нами з: 15.01.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:44

budivelnik
Виходячи з пунктів а і б розділу 2 - стає ясно , що поки існують люмпени до того часу буде процвітати політичний популізм який буде тримати на політичному олімпі олігархів...

А люмпены в Украине = пенсионеры и делаем мед.реформу для уменьшения оных :)
через лет 5 -10 останутся только здоровые рабы, которыми легко управлять.
Внешнего врага нужно оставить , чтоб легче доить (типа на войну).
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 901
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:50

  27661 написав:
  budivelnik написав:1 По Західним міркам - 250 млрд на 42 млн країну - мізер
2 Не дають нам по двом причинам
а - крадуть олігархи ( вони ж політики)
б - вимагають субсидій люмпени
3 Виходячи з пунктів а і б розділу 2 - стає ясно , що поки існують люмпени до того часу буде процвітати політичний популізм який буде тримати на політичному олімпі олігархів...
У Польщі була кардинально інша ситуація.
Там все життя існував клас власників (нехай дрібних фермерів, сфера послуг ) але основна маса вкладень пішла саме в цей клас, який до сьогодні у нас становить не більше 2-4% населення.
А люмпены в Украине = пенсионеры и делаем мед.реформу для уменьшения оных :)
через лет 5 -10 останутся только здоровые рабы, которыми легко управлять.
Внешнего врага нужно оставить , чтоб легче доить (типа на войну).
Люмпен - це не обовязково бідний фінансово
Люмпен - це бідний розумово
1 Жодна європейська країна не залишиться без пенсіонерів і їх завжди буде +/- 30% від загального населення і при цьому не важливо який в цього населення буде середня тривалість життя чи статки
2 На війну ми витрачаємо близько 5% ВВП - це звичайно багато , але те ж США практично не маючи прямих ворогів витрачає 15-20% ВВП і при цьому є багатою країною
3 Поки наші сусіди будуть хотіти вирішувати свої проблеми за наш рахунок - доти будемо воювати...
А хто не хоче - може здатись цим сусідам шляхом отримання їхнього паспорта з автоматичним - валіза-вокзал - ( а далі хто в росію , хто в угорщину, а хто в ізраїль.... чи зімбабве)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19606
З нами з: 15.01.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, Igorten, sintenelcase і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу 1, 2, 3
R2 » Чет 04 жов, 2018 14:11
21 780
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 15:47
lapay
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 23 тра, 2018 15:25
87 7911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 15:48
Sommer
Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів
R2 » Сер 26 вер, 2018 15:27
2 70
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 09:08
starikovi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (303)
08.10.2018 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.