У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Shram написав:Принципиальная разница в позиции по статусу Крыму никак не мешает договорится между собой о конкретных торгово-экономических положениях, выгодных обеим сторонам и никак не касающихся при этом статуса Крыма. Разве нет?
В нас немає критичного імпорту з Криму, а критичний експорт для Криму (воду), ми перекрили. Я приводив приклади, що не все вирішується економікою, політика теж впливає, і це правильно, бо часто стратегна політика може виграти, незважаючи на тактичні бізнесові втрати.
А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
1 100% виручки від операцій з Донбаським вугіллям піде на підсилення ОРДЛОвських військ 2 Хоча росія й продає нам під виглядом свого-донбаське вугілля - не всі отримані росіянами кошти повернуться в ОРДЛО 3 Донецьке вугілля від ОРДЛО нам все одно продавалось би по тій самій ціні що і російське
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:1 По Західним міркам - 250 млрд на 42 млн країну - мізер 2 Не дають нам по двом причинам а - крадуть олігархи ( вони ж політики) б - вимагають субсидій люмпени 3 Виходячи з пунктів а і б розділу 2 - стає ясно , що поки існують люмпени до того часу буде процвітати політичний популізм який буде тримати на політичному олімпі олігархів... У Польщі була кардинально інша ситуація. Там все життя існував клас власників (нехай дрібних фермерів, сфера послуг ) але основна маса вкладень пішла саме в цей клас, який до сьогодні у нас становить не більше 2-4% населення.
А люмпены в Украине = пенсионеры и делаем мед.реформу для уменьшения оных через лет 5 -10 останутся только здоровые рабы, которыми легко управлять. Внешнего врага нужно оставить , чтоб легче доить (типа на войну).
Люмпен - це не обовязково бідний фінансово Люмпен - це бідний розумово 1 Жодна європейська країна не залишиться без пенсіонерів і їх завжди буде +/- 30% від загального населення і при цьому не важливо який в цього населення буде середня тривалість життя чи статки 2 На війну ми витрачаємо близько 5% ВВП - це звичайно багато , але те ж США практично не маючи прямих ворогів витрачає 15-20% ВВП і при цьому є багатою країною 3 Поки наші сусіди будуть хотіти вирішувати свої проблеми за наш рахунок - доти будемо воювати... А хто не хоче - може здатись цим сусідам шляхом отримання їхнього паспорта з автоматичним - валіза-вокзал - ( а далі хто в росію , хто в угорщину, а хто в ізраїль.... чи зімбабве)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Shram написав:А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
1 100% виручки від операцій з Донбаським вугіллям піде на підсилення ОРДЛОвських військ 2 Хоча росія й продає нам під виглядом свого-донбаське вугілля - не всі отримані росіянами кошти повернуться в ОРДЛО 3 Донецьке вугілля від ОРДЛО нам все одно продавалось би по тій самій ціні що і російське
1 100% выручки от продажи российского угля идет на усиление российских войск 2 Полученные деньги от российского угля идут на усиление России и ЛДНР 3 С чего вы это взяли? До блокады донбасского угля "патриотами" Украина платила за него меньше чем за российский уголь и к тому же покупала его за гривну, а не расплачивалась валютой как сейчас.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
1 100% виручки від операцій з Донбаським вугіллям піде на підсилення ОРДЛОвських військ 2 Хоча росія й продає нам під виглядом свого-донбаське вугілля - не всі отримані росіянами кошти повернуться в ОРДЛО 3 Донецьке вугілля від ОРДЛО нам все одно продавалось би по тій самій ціні що і російське
1 100% выручки от продажи российского угля идет на усиление российских войск 2 Полученные деньги от российского угля идут на усиление России и ЛДНР 3 С чего вы это взяли? До блокады донбасского угля "патриотами" Украина платила за него меньше чем за российский уголь и к тому же покупала его за гривну, а не расплачивалась валютой как сейчас.
1 Про 100% - як мінімум не правда-як максимум брехня. Адже ми торгуємо з росією не тільки вугіллям, але й нафтою чи газом. Ви ж не хочете заявити що 100% виручки від продажу нафти газу росією йде в озброєння і ОРДЛО... А як тоді витрати на пенсіонерів, крадіжки олігархів ???? 2 Один мільон попугаїв на 1 млн російської армії=1 попугай на 1 бійця 1 млн попугаїв на 30000-50000 бійців ОРДЛО=20-30 попугаїв на бійця. 3 Ми вже відносно зміцнились ( і плануємо зміцнюватись економічно й далі) щоб позволити собі наносити економічні втрати ОРДЛО , навіть тоді коли самі щось втрачаємо... При цьому якщо ми втрачаємо різницю між ціною російського вугілля і ціною ордловського То ОРДЛО втрачає всю суму за вугілля. А військове мистецтво це мистецтво наносити збитки(втрати) ворогу, які в рази більші від власник втрат яки виникають внаслідок цих дій.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників