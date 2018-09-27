США підвищать мита на весь китайський імпорт, спровокувавши девальвацію юаня до долара до мінімальної позначки більш ніж за десятиліття.
Дивися повний текст Китайський юань чекає найбільший обвал за 10 років.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 11:14
Китайський юань чекає найбільший обвал за 10 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайський юань чекає найбільший обвал за 10 років.
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:14
(Курс на сьогодні 6.87)
Ой, я вас прошу, це шо, обвал? Дрібні коливання...
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