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Китайський юань чекає
найбільший обвал за 10 років

Китайський юань чекає найбільший обвал за 10 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:14

Китайський юань чекає найбільший обвал за 10 років

Пропонуємо до обговорення:
США підвищать мита на весь китайський імпорт, спровокувавши девальвацію юаня до долара до мінімальної позначки більш ніж за десятиліття.

Дивися повний текст Китайський юань чекає найбільший обвал за 10 років.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:14

Тепер банк чекає ослаблення юаня до 7,01 за долар до кінця грудня 2018 року і до 7,19 до вересня 2019 року

(Курс на сьогодні 6.87)
Ой, я вас прошу, це шо, обвал? Дрібні коливання...
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