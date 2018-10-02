Місцева влада може оголосити про початок відповідно до погодних умов.
Дивися повний текст Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:03
Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон.
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:03
Про початок опалювального сезону завжди відомо :-) якщо тепло, то навіщо топити?
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:19
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:23
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:24
При таких ценах на тепло это очень даже выгодное занятие. Поэтому начало пораньше, окончание попозже. Бизнес на украинцах. Обычно начинают, когда в течении трёх суток среднесуточная температура ниже 8 градусов.
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