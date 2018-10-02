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Стало відомо, коли в Україні
почнеться опалювальний сезон

Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:03

Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон

Пропонуємо до обговорення:
Місцева влада може оголосити про початок відповідно до погодних умов.

Дивися повний текст Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:03

Про початок опалювального сезону завжди відомо :-) якщо тепло, то навіщо топити?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:19

  Всюдиносапхайчик написав:Про початок опалювального сезону завжди відомо :-) якщо тепло, то навіщо топити?

Та навіть коли холодно, навіщо когось топити? о_О
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:23

  0mage0 написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Про початок опалювального сезону завжди відомо :-) якщо тепло, то навіщо топити?

Та навіть коли холодно, навіщо когось топити? о_О

Світ жорстокий, завжди хтось когось хоче втопити :cry:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:24

При таких ценах на тепло это очень даже выгодное занятие. Поэтому начало пораньше, окончание попозже. Бизнес на украинцах. Обычно начинают, когда в течении трёх суток среднесуточная температура ниже 8 градусов.
ygn
 
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