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Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Місцева влада може оголосити про початок відповідно до погодних умов.
Дивися повний текст Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:03
Про початок опалювального сезону завжди відомо :-) якщо тепло, то навіщо топити?
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:19
Всюдиносапхайчик написав:
Про початок опалювального сезону завжди відомо
якщо тепло, то навіщо топити?
Та навіть коли холодно, навіщо когось топити? о_О
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0mage0
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:23
0mage0 написав: Всюдиносапхайчик написав:
Про початок опалювального сезону завжди відомо
якщо тепло, то навіщо топити?
Та навіть коли холодно, навіщо когось топити? о_О
Світ жорстокий, завжди хтось когось хоче втопити
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Rainbow
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:24
При таких ценах на тепло это очень даже выгодное занятие. Поэтому начало пораньше, окончание попозже. Бизнес на украинцах. Обычно начинают, когда в течении трёх суток среднесуточная температура ниже 8 градусов.
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ygn
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Додано: Сер 03 жов, 2018 15:59
Rainbow написав: 0mage0 написав: Всюдиносапхайчик написав:
Про початок опалювального сезону завжди відомо
якщо тепло, то навіщо топити?
Та навіть коли холодно, навіщо когось топити? о_О
Світ жорстокий, завжди хтось когось хоче втопити
Боюсь в платёжке за тепло увидеть такие цифры, что сразу пойду ко дну. И ник у меня подходящий
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:53
ygn написав:
При таких ценах на тепло это очень даже выгодное занятие. Поэтому начало пораньше, окончание попозже. Бизнес на украинцах. Обычно начинают, когда в течении трёх суток среднесуточная температура ниже 8 градусов.
И заканчивают когда пару недель продержится +18-+20.
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ruvex
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Додано: Сер 03 жов, 2018 21:51
ygn написав:
Обычно начинают, когда в течении трёх суток среднесуточная температура ниже 8 градусов.
8 градусов для жилья и большинства общественных зданий зданий, но для больниц и детских садов пороговая температура 10 градусов...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Сер 03 жов, 2018 21:53
ruvex написав: ygn написав:
При таких ценах на тепло это очень даже выгодное занятие. Поэтому начало пораньше, окончание попозже. Бизнес на украинцах. Обычно начинают, когда в течении трёх суток среднесуточная температура ниже 8 градусов.
И заканчивают когда пару недель продержится +18-+20.
заканчивается если в течении трёх суток среднесуточная температура выше 8 градусов для жилых и большинства общественных зданий и когда выше 10 градусов для больниц и детских садов...
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Додано: Сер 03 жов, 2018 22:26
Cler написав: ruvex написав: ygn написав:
При таких ценах на тепло это очень даже выгодное занятие. Поэтому начало пораньше, окончание попозже. Бизнес на украинцах. Обычно начинают, когда в течении трёх суток среднесуточная температура ниже 8 градусов.
И заканчивают когда пару недель продержится +18-+20.
заканчивается если в течении трёх суток среднесуточная температура выше 8 градусов для жилых и большинства общественных зданий и когда выше 10 градусов для больниц и детских садов...
Так я не о том, что в книжках пишут. Я о том, когда реально заканчивается отопительный сезон второй год подряд. Пока не выжгут весь объем газа, даже мэр не помогает.
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ruvex
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