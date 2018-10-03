Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон

Это было когда-то.. давно. когда трубы еще были ого-го
Сейчас же настроения у киевлян такие, что если пол-года нет горячей воды, то что за чудо включит отопление, если это одна и таже ТЕЦ, которая не дает и горячую воду.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 10:17
Re: в Україні почнеться опалювальний сезон?..
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50
Re: Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезо
Чудаки вы. Мне холодно мерзну дровами уже топим. УЖЕ! Чуть-чуть не то дубак в хате.
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:10
это в каком городе? в Киеве на Подоле отопление в этом году отключили 1 апреля и при этом среднесуточная температура была значительно ниже 18 градусов о которых вы пишете...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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