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Стало відомо, коли в Україні
почнеться опалювальний сезон

Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:17

Re: в Україні почнеться опалювальний сезон?..

  ruvex написав:Пока не выжгут весь объем газа, даже мэр не помогает.

Это было когда-то.. давно. когда трубы еще были ого-го
Сейчас же настроения у киевлян такие, что если пол-года нет горячей воды, то что за чудо включит отопление, если это одна и таже ТЕЦ, которая не дает и горячую воду.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50

Re: Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезо

Чудаки вы. Мне холодно мерзну дровами уже топим. УЖЕ! Чуть-чуть не то дубак в хате.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:10

  ruvex написав:Так я не о том, что в книжках пишут. Я о том, когда реально заканчивается отопительный сезон второй год подряд. Пока не выжгут весь объем газа, даже мэр не помогает.

это в каком городе? в Киеве на Подоле отопление в этом году отключили 1 апреля и при этом среднесуточная температура была значительно ниже 18 градусов о которых вы пишете...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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  #<12
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