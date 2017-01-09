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ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
22.07.1977 г.р. МОШЕННИК, КИДАЛА

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 22.07.1977 г.р. МОШЕННИК, КИДАЛА
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:03

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 22.07.1977 г.р. МОШЕННИК, КИДАЛА

+420773550064
https://www.facebook.com/cz.pavlov
https://vk.com/egilok
https://ok.ru/profile/104373244584

В настоящее время Павлов Александр Валерьевич постоянно проживает на территории Чехии.
Длительное время Павлов Александр Валерьевич втирается к людям в доверие. Павлов предлагает легализовать пребывание российских граждан в Чехии, для чего предлагает устроиться на работу в Чехии в одной из фирм, в которых является собственником или соучредителем, обещая помощь во всех жизненных вопросах. После приезда в Чехию первые два-три месяца вы работаете на него, выполняя всю необходимую для него работу. Когда начинаете задавать вопросы о зарплате, выясняется, что ваша легализация стоит нескольких сотен тысяч рублей и что налоги за ваше трудоустройство в Чехии вы должны оплатить сами, а это тоже немалые суммы ежемесячно. Павлов Александр Валерьевич оказывает психологическое давление и обещает работу, но надо вернуть ему деньги за легализацию и потерпеть несколько месяцев, проживая на собственные средства и оплачивая за себя налоги путем перечисления денег на его личный счет. После того, как вы перечисляете на его счет требуемую сумму, он ставит вас перед фактом, что работы нет и не будет, поэтому трудовой договор с вами он расторгает, и никакой фактической зарплаты за реально выполненную работу вы не получаете. :shock: При этом он отказывает вам в какой-либо помощи в поисках новой работы.

Вместо этого Павлов Александр Валерьевич предлагает услуги юриста, который за вознаграждение будет оформлять документы для открытия предпринимательской визы, но после долгого ожидания посольство отвечает отказом, что означает автоматическую депортацию. :twisted:
Фирмы зарегистрированные на Павлова Александра Валерьевича: Посмотреть полный список можно по этой ссылке - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$ ... tne=PLATNE

Список: Flamestone SE ; IČO: 29373301,
CHINTAMANI s.r.o.; IČO: 26973243,
Bussola s.r.o.; IČO: 02633817,
A.V.T. Sport EU s.r.o.; IČO: 05382823,
Pelitt Group SE; IČO: 03815854,
SuperX s.r.o.; IČO: 07195451,

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vadimmcpostnikov777
 
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