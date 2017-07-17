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У Туреччині масово заарештовують
за відмивання грошей

У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:39

У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей

Пропонуємо до обговорення:
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.

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Да, Турция не Украина.
hxbbgaf
 
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  hxbbgaf написав:Да, Турция не Украина.

І слава богу. Нам ще тільки Ердогана не вистачало, досить було і Януковича.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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