У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
Дивися повний текст У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:39
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
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Дивися повний текст У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей.
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:54
І слава богу. Нам ще тільки Ердогана не вистачало, досить було і Януковича.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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