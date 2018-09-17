RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент Сербії підтримав
російський газопровід в обхід...

Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:56

Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід...

Пропонуємо до обговорення:
На думку Вучича, додатковий газопровід знадобиться через зростання споживання газу в Сербії і "в разі проблем" з транзитом через Україну.

Дивися повний текст Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84846
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:56

Це зрада чи перемога?
papazina
 
Повідомлень: 616
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:21

  papazina написав:Це зрада чи перемога?

Спитай у Сербів.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 27.08.15
Подякував: 489 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:33

Re: Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід

  papazina написав:Це зрада чи перемога?

Це дуполизання в чистому вигляді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5671
З нами з: 01.08.15
Подякував: 748 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shram і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент назвав єдине рішення проблеми дефіциту робочої... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 20 вер, 2018 12:32
45 3152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 16:56
4e4ensxe
Російський банк Порошенка просить скасувати арешт своєї... 1, 2, 3
R2 » Вів 18 вер, 2018 15:30
24 917
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 07:38
cannabis_ua
Російський держбанк пригрозив Україні арбітражем
R2 » Пон 17 вер, 2018 14:50
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 вер, 2018 14:50
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.