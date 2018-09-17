На думку Вучича, додатковий газопровід знадобиться через зростання споживання газу в Сербії і "в разі проблем" з транзитом через Україну.
Дивися повний текст Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід України.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:56
Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід України.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:33
Re: Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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