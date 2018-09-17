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Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50
Shram написав: Sommer написав:
Ну у рашки осталось два "союзника" в Европе, две наиболее крупных, развитых и продвинутых страны - Венгрия и Сербия.
Слава богу, что такая страна как Германия на украинской стороне, и строительство газопроводов не поддерживает, и турбины в Крым не поставляет, и новые заводы в России не открывает.
Вы хоть изредка выглядывайте из своего придуманного мирка в настоящую реальность.
а за спиной еще и министр иностранных дел Австрии прям с директором мордора танцует
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