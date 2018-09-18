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Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід...
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50
Shram написав: Sommer написав:
Ну у рашки осталось два "союзника" в Европе, две наиболее крупных, развитых и продвинутых страны - Венгрия и Сербия.
Слава богу, что такая страна как Германия на украинской стороне, и строительство газопроводов не поддерживает, и турбины в Крым не поставляет, и новые заводы в России не открывает.
Вы хоть изредка выглядывайте из своего придуманного мирка в настоящую реальность.
а за спиной еще и министр иностранных дел Австрии прям с директором мордора танцует
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:59
Shram написав: Sommer написав:
Ну у рашки осталось два "союзника" в Европе, две наиболее крупных, развитых и продвинутых страны - Венгрия и Сербия.
Слава богу, что такая страна как Германия на украинской стороне, и строительство газопроводов не поддерживает, и турбины в Крым не поставляет, и новые заводы в России не открывает.
Вы хоть изредка выглядывайте из своего придуманного мирка в настоящую реальность.
В вашей реальности Германия и санкции против рашки не вводит? Интересно там у вас...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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