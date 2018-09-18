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Президент Сербії підтримав
російський газопровід в обхід...

Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50

  Shram написав:
  Sommer написав:Ну у рашки осталось два "союзника" в Европе, две наиболее крупных, развитых и продвинутых страны - Венгрия и Сербия.


Слава богу, что такая страна как Германия на украинской стороне, и строительство газопроводов не поддерживает, и турбины в Крым не поставляет, и новые заводы в России не открывает.
Вы хоть изредка выглядывайте из своего придуманного мирка в настоящую реальность.

а за спиной еще и министр иностранных дел Австрии прям с директором мордора танцует :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:59

  Shram написав:
  Sommer написав:Ну у рашки осталось два "союзника" в Европе, две наиболее крупных, развитых и продвинутых страны - Венгрия и Сербия.


Слава богу, что такая страна как Германия на украинской стороне, и строительство газопроводов не поддерживает, и турбины в Крым не поставляет, и новые заводы в России не открывает.
Вы хоть изредка выглядывайте из своего придуманного мирка в настоящую реальность.


В вашей реальности Германия и санкции против рашки не вводит? Интересно там у вас... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:00

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:Ну у рашки осталось два "союзника" в Европе, две наиболее крупных, развитых и продвинутых страны - Венгрия и Сербия.


Слава богу, что такая страна как Германия на украинской стороне, и строительство газопроводов не поддерживает, и турбины в Крым не поставляет, и новые заводы в России не открывает.
Вы хоть изредка выглядывайте из своего придуманного мирка в настоящую реальность.


В вашей реальности Германия и санкции против рашки не вводит? Интересно там у вас... :mrgreen:


Вводит, но не особо соблюдает...Для галочки.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:31

  Shram написав:
  Sommer написав:В вашей реальности Германия и санкции против рашки не вводит? Интересно там у вас... :mrgreen:


Вводит, но не особо соблюдает...Для галочки.


Интересная у вас там реальность, интересная.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:45

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:В вашей реальности Германия и санкции против рашки не вводит? Интересно там у вас... :mrgreen:


Вводит, но не особо соблюдает...Для галочки.


Интересная у вас там реальность, интересная.


А что в вашей реальности не было поставок турбин Сименс в Крым?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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  #<12
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