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Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід...
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50
Shram написав: Sommer написав:
Ну у рашки осталось два "союзника" в Европе, две наиболее крупных, развитых и продвинутых страны - Венгрия и Сербия.
Слава богу, что такая страна как Германия на украинской стороне, и строительство газопроводов не поддерживает, и турбины в Крым не поставляет, и новые заводы в России не открывает.
Вы хоть изредка выглядывайте из своего придуманного мирка в настоящую реальность.
а за спиной еще и министр иностранных дел Австрии прям с директором мордора танцует
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:59
Shram написав: Sommer написав:
Ну у рашки осталось два "союзника" в Европе, две наиболее крупных, развитых и продвинутых страны - Венгрия и Сербия.
Слава богу, что такая страна как Германия на украинской стороне, и строительство газопроводов не поддерживает, и турбины в Крым не поставляет, и новые заводы в России не открывает.
Вы хоть изредка выглядывайте из своего придуманного мирка в настоящую реальность.
В вашей реальности Германия и санкции против рашки не вводит? Интересно там у вас...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:00
Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:
Ну у рашки осталось два "союзника" в Европе, две наиболее крупных, развитых и продвинутых страны - Венгрия и Сербия.
Слава богу, что такая страна как Германия на украинской стороне, и строительство газопроводов не поддерживает, и турбины в Крым не поставляет, и новые заводы в России не открывает.
Вы хоть изредка выглядывайте из своего придуманного мирка в настоящую реальность.
В вашей реальности Германия и санкции против рашки не вводит? Интересно там у вас...
Вводит, но не особо соблюдает...Для галочки.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:31
Shram написав: Sommer написав:
В вашей реальности Германия и санкции против рашки не вводит? Интересно там у вас...
Вводит, но не особо соблюдает...Для галочки.
Интересная у вас там реальность, интересная.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:45
Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:
В вашей реальности Германия и санкции против рашки не вводит? Интересно там у вас...
Вводит, но не особо соблюдает...Для галочки.
Интересная у вас там реальность, интересная.
А что в вашей реальности не было поставок турбин Сименс в Крым?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:40
Shram написав: Sommer написав:
Интересная у вас там реальность, интересная.
А что в вашей реальности не было поставок турбин Сименс в Крым?
В обход санкций? Не было. А что еще было в вашей реальности?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 05:38
Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:
Интересная у вас там реальность, интересная.
А что в вашей реальности не было поставок турбин Сименс в Крым?
В обход санкций? Не было. А что еще было в вашей реальности?
Именно, в обход санкций.
Или по вашему скандал разразился на пустом месте?
Законодательство ЕС устанавливает ограничительные меры в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя". Санкции включают запрет на экспорт в регион товаров следующих отраслей промышленности: транспорта, телекоммуникаций, энергетики, добычи нефти, газа и минералов. Оборудование для электростанций также запрещено к поставкам в Крым.
Более того, даже после начала скандала, в установке турбин в Крыму участвовала компания со значительной долей Сименса. Это к вопросу о том что Сименс обманули и они ничего не знали куда и для чего покупаются эти турбины.
Кстати, турбины уже запущены, и дают ток. Несмотря на обещания некоторых украинских руководителей государства недопустить этого.
И да, сообщите в наш МИД, Гросе и Пете что с турбинами не было нарушения санкционного режима. А то они не в курсе.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:51
Shram написав:
Именно, в обход санкций.
И что, в вашей реальности Сименс поставил турбины прямо в Крым? Суровая у вас там реальность, суровая...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:13
Sommer написав: Shram написав:
Именно, в обход санкций.
И что, в вашей реальности Сименс поставил турбины прямо в Крым? Суровая у вас там реальность, суровая...
Нет конечно, бедняжек из Сименс обманули, они ничего не знали, не подозревали, не догадывались. Не воспользовались русской прокладкой чтобы уйти из под санкций. Ну как тут не поверить глядя в ясные немецкие глазки. Не могут же они врать ради прибыли.
Правда монтировала турбины в Крыму компания с долей участия Сименс в 45%, но это конечно же совпадение.
Да к тому же Сименс так после этого перестали доверять россиянам, что подписали ещё один контракт на поставку турбин и строительство ещё одной ТЭС. Но это опять таки ничего не значит.
Главное верить...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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