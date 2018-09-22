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В Мінсоцполітики пояснили,
як впливає на субсидію...

В Мінсоцполітики пояснили, як впливає на субсидію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:24

В Мінсоцполітики пояснили, як впливає на субсидію...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які мають банківські вклади, можуть отримувати субсидію.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики пояснили, як впливає на субсидію депозит у банку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:24

Странно, а что процент с депозита - это не доход? Да и вообще, у нас уже повесили объяву, что згидно постановы кабмину номер 430 от 10.05.2018 субсидии на содержание домов и придомовых территорий с 1 января не будет. Интересно, как они себе представляют, одинокий пенсионер будет платить 7 гривен с метра плюс вывоз мусора, который считается отдельно, но общая сумма, куда он входит, почему-то не уменьшилась, еще и субсидия на него уже не распостраняется?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:32

Маячня якась. Отримуєш 150000 грн на місяць з депозитів - отримуєш і субсидію, маєш зарплатню 15000 - не отримуєш субсидію...
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:36

  hxbbgaf написав:Странно, а что процент с депозита - это не доход?

% с депозита - это не доход, а частичная компенсация потерь от инфляции/девальвации гривны. Ваши деньги (особенно гривна), находящиеся на депозите, со временем обесцениваются. Сегодня % по депозитам (с которых еще и взимают налог :!: ) лишь частично покрывают потери от инфляции. Поэтому % - это никак не доход! Наконец то в Минсоцполитики это уже поняли. Что касается размера депозита, а также его наличия - это вообще банковская тайна, минсоцполитики туда нос не сунет.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:31

  0mage0 написав:Маячня якась. Отримуєш 150000 грн на місяць з депозитів - отримуєш і субсидію, маєш зарплатню 15000 - не отримуєш субсидію...

То есть по постанове миллионеру реально получить степуху. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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