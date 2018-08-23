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В італійському парламенті
шкодують про відмову від ліри

В італійському парламенті шкодують про відмову від ліри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:08

В італійському парламенті шкодують про відмову від ліри

Пропонуємо до обговорення:
Італія зуміла б вирішити питання держборгу за наявності своєї валюти, вважає голова бюджетного комітету нижньої палати парламенту країни Клаудіо Боргі.

Дивися повний текст В італійському парламенті шкодують про відмову від ліри.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:08

Ну звісно, випустили б своєї валюти скільки треба і срати хотіли на інфляцію та курс до інших валют. Певно, єдина валюта їх дисциплінує і рятує від популізму.
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