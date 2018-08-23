Італія зуміла б вирішити питання держборгу за наявності своєї валюти, вважає голова бюджетного комітету нижньої палати парламенту країни Клаудіо Боргі.
Дивися повний текст В італійському парламенті шкодують про відмову від ліри.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 16:08
В італійському парламенті шкодують про відмову від ліри
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Дивися повний текст В італійському парламенті шкодують про відмову від ліри.
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:08
Ну звісно, випустили б своєї валюти скільки треба і срати хотіли на інфляцію та курс до інших валют. Певно, єдина валюта їх дисциплінує і рятує від популізму.
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