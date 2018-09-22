Уряд РФ готує свій проект щодо дедоларизації російської економіки.
Дивися повний текст Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13
Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки.
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13
здравствуй валютный черный рынок с курсом на порядки выше официального. Железный занавес северной кореи - 2 все плотнее
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