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Росія готує проект щодо
дедоларизації російської економіки

Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13

Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки

Пропонуємо до обговорення:
Уряд РФ готує свій проект щодо дедоларизації російської економіки.

Дивися повний текст Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13

здравствуй валютный черный рынок с курсом на порядки выше официального. Железный занавес северной кореи - 2 все плотнее
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