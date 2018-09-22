Уряд РФ готує свій проект щодо дедоларизації російської економіки.
Дивися повний текст Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13
Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки.
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13
здравствуй валютный черный рынок с курсом на порядки выше официального. Железный занавес северной кореи - 2 все плотнее
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:02
Они хотят попрыгать по всем граблям - и СССР и КНДР и Венесуэлы...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:20
"банкір говорив про необхідність заходів, спрямованих на розширення використання рубля в міжнародних розрахунках, і просив їх підтримати" - глупость. О рубле в международных рассчетах речь не идет. Костин называет юань и евро.
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:44
Re: Росія готує проект щодо дедоларизації російської економі
о "талантливых" расейских финансовых менеджерах и их возможностях к диверсификации уже не раз наслышаны
Д.Б.
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