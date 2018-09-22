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Росія готує проект щодо
дедоларизації російської економіки

Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13

Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки

Пропонуємо до обговорення:
Уряд РФ готує свій проект щодо дедоларизації російської економіки.

Дивися повний текст Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13

здравствуй валютный черный рынок с курсом на порядки выше официального. Железный занавес северной кореи - 2 все плотнее
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:02

  Surfer написав:здравствуй валютный черный рынок с курсом на порядки выше официального. Железный занавес северной кореи - 2 все плотнее


Они хотят попрыгать по всем граблям - и СССР и КНДР и Венесуэлы...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:20

"банкір говорив про необхідність заходів, спрямованих на розширення використання рубля в міжнародних розрахунках, і просив їх підтримати" - глупость. О рубле в международных рассчетах речь не идет. Костин называет юань и евро.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:44

Re: Росія готує проект щодо дедоларизації російської економі

о "талантливых" расейских финансовых менеджерах и их возможностях к диверсификации уже не раз наслышаны

ЦБ России рекордно вложился в юань и проиграл $2,2 миллиардов резервов
2.10.2018

Банк России вложил $23 миллиарда в юань, после чего китайская валюта обвалилась.

Банк России продолжает терять золотовалютные резервы в результате операций на международном валютном рынке, пишет finanz.ru.

После неудачной конвертации евро в доллары в 2017 году, обернувшейся убытком на 4,5 млрд долларов, ЦБ решил рекордно вложиться в китайский юань и снова понес миллиардные потери на курсовых разницах.

Д.Б.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:14

  Surfer написав:о "талантливых" расейских финансовых менеджерах и их возможностях к диверсификации уже не раз наслышаны

ЦБ России рекордно вложился в юань и проиграл $2,2 миллиардов резервов
2.10.2018

Банк России вложил $23 миллиарда в юань, после чего китайская валюта обвалилась.

Банк России продолжает терять золотовалютные резервы в результате операций на международном валютном рынке, пишет finanz.ru.

После неудачной конвертации евро в доллары в 2017 году, обернувшейся убытком на 4,5 млрд долларов, ЦБ решил рекордно вложиться в китайский юань и снова понес миллиардные потери на курсовых разницах.

Д.Б.


На зато из американских трежерей деньги вынули! Наказали американцев!
Правда, американцы не знают о том, что их наказали, но когда это РФ останавливало...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:41

  PSPoldman написав:"банкір говорив про необхідність заходів, спрямованих на розширення використання рубля в міжнародних розрахунках, і просив їх підтримати" - глупость. О рубле в международных рассчетах речь не идет. Костин называет юань и евро.

О рубле в международных расчетах речь частично и идет. Для вашего понимания - на Украине множество контрагентов покупают русские товары за рубли. Речь не идет об энергоносителях - вот как раз углеводороды русские всегда продавали за твердую валюту, обычно баксы. Поменять контракты с баксов на евро, юань, йены не представляет существенной сложности, для этого надо утрясти мультивалютное ценообразование с привязками к каким-то котировкам, которые все равно в долларе.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:47

  Sommer написав:На зато из американских трежерей деньги вынули! Наказали американцев!
Правда, американцы не знают о том, что их наказали, но когда это РФ останавливало...

Русские страхуются от рисков, что трежери у них обнулят или арестуют - поэтому и скидывают. Притом, не скидывают, а меняют депозитарий, на условную Ирландию. В юани они вложились не из-за желания в Форекс поиграть, а для наращивания юаневой позиции в резервах, для старта межстрановой торговли в валютах эмитентов. Все правильно делают в своей ситуации - следите лучше за валютной позицией НБУ
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