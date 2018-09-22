Уряд РФ готує свій проект щодо дедоларизації російської економіки.
Дивися повний текст Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13
Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки.
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13
здравствуй валютный черный рынок с курсом на порядки выше официального. Железный занавес северной кореи - 2 все плотнее
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:02
Они хотят попрыгать по всем граблям - и СССР и КНДР и Венесуэлы...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:20
"банкір говорив про необхідність заходів, спрямованих на розширення використання рубля в міжнародних розрахунках, і просив їх підтримати" - глупость. О рубле в международных рассчетах речь не идет. Костин называет юань и евро.
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:44
Re: Росія готує проект щодо дедоларизації російської економі
о "талантливых" расейских финансовых менеджерах и их возможностях к диверсификации уже не раз наслышаны
Д.Б.
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:14
На зато из американских трежерей деньги вынули! Наказали американцев!
Правда, американцы не знают о том, что их наказали, но когда это РФ останавливало...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:41
О рубле в международных расчетах речь частично и идет. Для вашего понимания - на Украине множество контрагентов покупают русские товары за рубли. Речь не идет об энергоносителях - вот как раз углеводороды русские всегда продавали за твердую валюту, обычно баксы. Поменять контракты с баксов на евро, юань, йены не представляет существенной сложности, для этого надо утрясти мультивалютное ценообразование с привязками к каким-то котировкам, которые все равно в долларе.
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:47
Русские страхуются от рисков, что трежери у них обнулят или арестуют - поэтому и скидывают. Притом, не скидывают, а меняют депозитарий, на условную Ирландию. В юани они вложились не из-за желания в Форекс поиграть, а для наращивания юаневой позиции в резервах, для старта межстрановой торговли в валютах эмитентов. Все правильно делают в своей ситуации - следите лучше за валютной позицией НБУ
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