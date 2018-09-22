Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки

это точно, ждем обещанную некоторыми еще три года назад нефть по десять баксов и быстрый развал империи зла на удельные княжества
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Додано: Чет 04 жов, 2018 10:15
это точно, ждем обещанную некоторыми еще три года назад нефть по десять баксов и быстрый развал империи зла на удельные княжества
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:34
было бы шо скирдовать, а в чем и где - вопрос конечно важный, но вторичен.
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