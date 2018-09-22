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Росія готує проект щодо
дедоларизації російської економіки

Росія готує проект щодо дедоларизації російської економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:15

  Sommer написав:
  Surfer написав:здравствуй валютный черный рынок с курсом на порядки выше официального. Железный занавес северной кореи - 2 все плотнее


Они хотят попрыгать по всем граблям - и СССР и КНДР и Венесуэлы...


это точно, ждем обещанную некоторыми еще три года назад нефть по десять баксов и быстрый развал империи зла на удельные княжества :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:34

было бы шо скирдовать, а в чем и где - вопрос конечно важный, но вторичен.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:57

  sequence написав:
  Sommer написав:На зато из американских трежерей деньги вынули! Наказали американцев!
Правда, американцы не знают о том, что их наказали, но когда это РФ останавливало...

Русские страхуются от рисков, что трежери у них обнулят или арестуют - поэтому и скидывают. Притом, не скидывают, а меняют депозитарий, на условную Ирландию.


Т.е. теряют деньги.

  sequence написав:В юани они вложились не из-за желания в Форекс поиграть, а для наращивания юаневой позиции в резервах


Т.е. теряют деньги.

Правильной дорогой идете, правильной.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:08

Население и юр.лица выносят валюту из банков РФии

Пока правительство России готовит меры по "отрыву" экономики от доллара, банковская система переживает дедолларизацию в принудительном режиме.
Крупнейшие госбанки стремительно теряют валютных клиентов: в августе с расчетных счетов и депозитов в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Россельхозбанке утекло суммарно 8,3 млрд долларов.
Из этой суммы 2 млрд долларов забрало население, а основной отток - 6,3 млрд - устроили корпоративные клиенты, сообщает Райффайзенбанк в обзоре со ссылкой на статистику ЦБ.


Так держать! :D
avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:13

доллар пустая бумажка, выпущенная частной лавочкой, кому он нужен. все делается в китае, слава юаню!!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:19

  Sommer написав:
Т.е. теряют деньги.

Правильной дорогой идете, правильной.
Это их путь - когда есть что тратить, могут себе позволить. У Украины путь просить, увы-с
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:13

  sequence написав:
  Sommer написав:
Т.е. теряют деньги.

Правильной дорогой идете, правильной.
Это их путь - когда есть что тратить, могут себе позволить. У Украины путь просить, увы-с


Я бы даже поверил, если бы в рашке не стонали, что им денег не дают из-за живительных санкций.

Так что судьба у них хуже - им придется просить и извиняться.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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