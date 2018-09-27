Постанова набуде чинності через 6 місяців з дня опублікування.
Дивися повний текст Кабмін врегулював використання приладів фото- та відеофіксації порушень ПДР.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13
Кабмін врегулював використання приладів фото- та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін врегулював використання приладів фото- та відеофіксації порушень ПДР.
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:14
Постановление вступит в силу через 6 месяцев со дня опубликования. А куда спешить? Эти 6 месяцев пусть не будет снижения аварийности и количества ДТП.
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:37
"Стоимость оценки соответствия приборов – от 8 тыс. до 120 тыс. гривен." а сертификационные центры не оборзели?
Я все понимаю, откат на откате. Но откуда такие баснословные расценки?
Зажрались вы вкрай.
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