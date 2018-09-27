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Кабмін врегулював використання
приладів фото- та...

Кабмін врегулював використання приладів фото- та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:13

Кабмін врегулював використання приладів фото- та...

Пропонуємо до обговорення:
Постанова набуде чинності через 6 місяців з дня опублікування.

Дивися повний текст Кабмін врегулював використання приладів фото- та відеофіксації порушень ПДР.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:14

Постановление вступит в силу через 6 месяцев со дня опубликования. А куда спешить? Эти 6 месяцев пусть не будет снижения аварийности и количества ДТП.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:37

"Стоимость оценки соответствия приборов – от 8 тыс. до 120 тыс. гривен." а сертификационные центры не оборзели?
Я все понимаю, откат на откате. Но откуда такие баснословные расценки?
Зажрались вы вкрай.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:31

Чем ближе выборы,тем больше беспредела во власти.Вор вора не проконтролирует.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:14

  sena_2008atp написав:Чем ближе выборы,тем больше беспредела во власти.Вор вора не проконтролирует.

Можно конкретнее о чем речь? К чему постоянно ты пишешь на финансовом портале свои российские лозунги ?
locustsucol
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