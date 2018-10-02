Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і...
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Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,772 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Хто пам'ятає піраміду ГКО в Росії? Тут терміни більші, ставки нижчі, але ростуть, причому не видно, з чого їх будемо повертати - адже зростання комунальних тарифів не до бюджету йде, а на премії (д)ефективному менеджменту
max_us_ua написав:Хто пам'ятає піраміду ГКО в Росії? Тут терміни більші, ставки нижчі, але ростуть, причому не видно, з чого їх будемо повертати - адже зростання комунальних тарифів не до бюджету йде, а на премії (д)ефективному менеджменту
Если речь о примеях за выйгранные миллиарды долларов у запоребрика - то они с выйгранных миллиардов. Так что ты врёшь и манипулируешь.