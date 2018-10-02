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Мінфін підвищив ставку за
доларовими облігаціями до 7% і...

Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:25

Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,772 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і залучив втричі більше валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:25

А в банках валюта під 3% річних. Чому б не зробити простий доступ до облігацій для фізичних осіб?
Sergius
 
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Хто пам'ятає піраміду ГКО в Росії? Тут терміни більші, ставки нижчі, але ростуть, причому не видно, з чого їх будемо повертати - адже зростання комунальних тарифів не до бюджету йде, а на премії (д)ефективному менеджменту
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:07

  max_us_ua написав:Хто пам'ятає піраміду ГКО в Росії? Тут терміни більші, ставки нижчі, але ростуть, причому не видно, з чого їх будемо повертати - адже зростання комунальних тарифів не до бюджету йде, а на премії (д)ефективному менеджменту

Если речь о примеях за выйгранные миллиарды долларов у запоребрика - то они с выйгранных миллиардов.
Так что ты врёшь и манипулируешь.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:09

  Sergius написав:А в банках валюта під 3% річних. Чому б не зробити простий доступ до облігацій для фізичних осіб?

Прокинься. Вже давно є можливість купляти фізособам ОВДП. Вже навіть на сайтах банків є пояснення як купити ОВДП.
Наприклад https://privatbank.ua/ovdp
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:52

  Sergius написав:А в банках валюта під 3% річних. Чому б не зробити простий доступ до облігацій для фізичних осіб?

Приват уже готовит проект с ОВГЗ для граждан
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:01

  locustsucol написав:
  Sergius написав:А в банках валюта під 3% річних. Чому б не зробити простий доступ до облігацій для фізичних осіб?

Прокинься. Вже давно є можливість купляти фізособам ОВДП. Вже навіть на сайтах банків є пояснення як купити ОВДП.
Наприклад https://privatbank.ua/ovdp

Розмір операції Мінімальний - 40 000 дол. США / 1 000 000 грн Максимальний - необмежено.

Понятно, спасибо. Дайте 2.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:05

Под 7% кладут только избранные. Они и знают, когда класть и смогут выдернуть если чего. То не для людей. Для людей почитать о 3% минус налог и риски и положиться на матрац.
val1963766
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:16

  max_us_ua написав:Хто пам'ятає піраміду ГКО в Росії? Тут терміни більші, ставки нижчі, але ростуть, причому не видно, з чого їх будемо повертати

Так "ещё не вечер"
Недавно ж занимали 750млн дол. под +9% "до зарплаты" (когда в сентябре уже поняли, что МВФ не займёт). Там срок полгода.
Скоро перейдём к более коротким срокам, и к более высоким ставкам
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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