Премія виписана на виграш, виплачена частина, за те, що вже отримано (безкоштовний газ).
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Додано: Чет 04 жов, 2018 07:53
Re: Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і
Премія виписана на виграш, виплачена частина, за те, що вже отримано (безкоштовний газ).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:50
Лепен, вы ссылочки на июльские новости прекращайте тут совать - здесь уже давно и смачно обсосали тему мамы Витренка в Лихтенштейне
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:53
Re: Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і
Та смокчіть що хочете, але ж як можна одночасно і смоктати, і брехати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:05
вот вам запрос в гугле по сабжу набором слов "лихтенштей витренко мама".
Изучайте матчасть, Лепен, вы от жизни отстали, ну как же так?! Вам же скоро платить перестанут - по миру пойдете!
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