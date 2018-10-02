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Мінфін підвищив ставку за
доларовими облігаціями до 7% і...

Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 07:53

Re: Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і

  lenta19 написав:Так с выигранных или полученных? У Газпрома вроде только выиграли, но не получили. Почему бы не поздравить менеджмент с выигрышем премии и выплатить ее после получения денег с Газпрома по суду.

Премія виписана на виграш, виплачена частина, за те, що вже отримано (безкоштовний газ).
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/18/638830/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:50

  lapay написав:
  lenta19 написав:Так с выигранных или полученных? У Газпрома вроде только выиграли, но не получили. Почему бы не поздравить менеджмент с выигрышем премии и выплатить ее после получения денег с Газпрома по суду.

Премія виписана на виграш, виплачена частина, за те, що вже отримано (безкоштовний газ).
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/18/638830/

Лепен, вы ссылочки на июльские новости прекращайте тут совать - здесь уже давно и смачно обсосали тему мамы Витренка в Лихтенштейне
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:53

Re: Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і

  sequence написав:здесь уже давно и смачно обсосали тему мамы Витренка в Лихтенштейне

Та смокчіть що хочете, але ж як можна одночасно і смоктати, і брехати? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:05

  lapay написав:..
Та смокчіть що хочете, але ж як можна одночасно і смоктати, і брехати? ;)

вот вам запрос в гугле по сабжу набором слов "лихтенштей витренко мама". https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... e&ie=UTF-8
Изучайте матчасть, Лепен, вы от жизни отстали, ну как же так?! Вам же скоро платить перестанут - по миру пойдете!
sequence
 
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  #<12
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