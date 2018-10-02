Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і...
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lenta19 написав:Так с выигранных или полученных? У Газпрома вроде только выиграли, но не получили. Почему бы не поздравить менеджмент с выигрышем премии и выплатить ее после получения денег с Газпрома по суду.
Загалом ставка 6,82% не схожа на піраміду. Наскільки мені відомо державний борг України має середню ставку 7-7,5%. Ніхто Україні під 3-4% грошей не дасть. Тут головне питання - чому ставка по депозитах 2-3%? Приват і Ощад банки державні. Вони можуть спокійно залучати депозити під 5% і купляти ті ж самі ОВДП. Схоже на якусь "змову" або схему для своїх.
andrijk777 написав:Загалом ставка 6,82% не схожа на піраміду.
вы не поняли. Занимают деньги пока вкороткую, с погашением аккурат перед выборами. Кредиторы понимают, что будущие папиредники погасят перед выборами по-любому. По поводу "пирамиды" - гляньте на доходности "коротких" бондов в ЕС или США - они там временами отрицательные. Даже Россия под процент выше 3 в долг валюту брать вкороткую не хочет - хоть им, собственно, и не надо.
sequence Ну, ок. Займають до виборів. Але які проблеми віддати? Я не бачу проблем. США і ЕС. Так там і борги захмарні. 7% з мільярда якось менше ніж 1% з трильйона. І я не розумію "фішку" від"ємних ставок... Хто купляє ті облігації з від"ємними ставками і який в цьому зміст? По крайній мірі порівняння з Україною точно некоректне. Українські облігації купляють з однією метою - заробити.