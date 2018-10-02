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Мінфін підвищив ставку за
доларовими облігаціями до 7% і...

Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:50

  lapay написав:
  sequence написав:В силу того, что в долг берем валюту, а даже нарисованный прирост ВВП меньше процента по выплатам, получаем чистую пирамиду - отношение валютного долга к ВВП всегда растет. Это долговая яма - жoпа, если по-простому

В 2016 держборг був 81% до ВВП, в 2017 став 71%. Іноді краще смоктати, ніж брехати. :)

не, Лепэн, вы как всегда коряво считаете - шмокчите как раз вы со своей кривосделанной методичкой. Такая динамика долга образовалась исключительно "благодаря" тому, что пришлось отдавать долги из резервов. А в долг не давали - новость? А резервов чего-то осталось катастрофически мало и они не покрывают 3 мес импорта, что для нашей импортозависимой страны почти катастрофа.
Лепэн, вы меня расстраиваете - плохо подготовлены, я буду жаловаться начальству!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:54

  andrijk777 написав:отношение валютного долга к ВВП всегда растет - те саме в США і ЕС. Майже у всьому світі так.
І дефолт вже нам 2 десятиліття обіцяють, а він чогось не приходить і не приходить.
Я думаю ситуація така: якщо США/ЕС схочуть обанкротити Україну вони це можуть зробити у будь-який момент. Але поки їм цього не треба і не потрібно буде в найближчому майбутньому. Тому жодних проблем з боргом я не бачу.

Вы чего-то перепутали - США и ЕС занимают в валюте, которую могут напечатать. Для них это внутренний долг. Все остальные разглагольствования ваши - суть чушь, даже не хочу обсуждать. Украина уже обанкротилась при новой власти - "Яреська-реструктуризация" вам ниче не говорит. Реструктуризация на языке инвесторов - банкротство
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:09

  sequence написав: могут напечатать.
:D :D :D
Звичайно можуть. І що тоді станеться? Долар знеціниться в десятки або навіть в тисячі разів. Ніхто на зелені бумажки навіть дивитись не схоче, не то що тримати в руках. Добробут американців впаде в рази і владу зразу пошлють на ...
Фактично це рівносильно кінцю фінансового світу + крах США як ТОП-держави.
Вони НЕ МОЖУТЬ надрукувати! Вони скоріше авіаносці будуть продавати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:11

Re: Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і

  sequence написав:Такая динамика долга образовалась исключительно "благодаря" тому, что пришлось отдавать долги из резервов.

Смокчіть далі, раз не розрізняєте номінальне зростання ВВП, гривневе і доларове. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:17

  andrijk777 написав:Звичайно можуть. І що тоді станеться? Долар знеціниться в десятки або навіть в тисячі разів. Ніхто на зелені бумажки навіть дивитись не схоче, не то що тримати в руках. Добробут американців впаде в рази і владу зразу пошлють на ...
Фактично це рівносильно кінцю фінансового світу + крах США як ТОП-держави.
Вони НЕ МОЖУТЬ надрукувати! Вони скоріше авіаносці будуть продавати.


Потрясающе :lol: :lol: :lol: Либо вам 5 лет, либо вы все это время жили на луне и вообще не в курсе, что вообще в мире происходило последние 50-100 лет. США как раз все это время этим и занимались и продолжают заниматься - печатанием долларов в охренительных масштабах :) Вся фишка в том, как сделать твою валюту нужной всему миру настолько, чтобы сколько ее ни печатай, инфляция была на порядок меньше. США - это единственная страна в мире, которая смогла этого добиться и именно способность печатать ничем не обеспеченные доллары, не получая взамен гиперинфляцию, стало причиной их становления как ТОП-державы, а поэтому никак не может стать причиной краха. Вернее, может стать опосредованно - если американцы будут продолжать печатать доллары в темпах, к которым они привыкли в прошлом веке, но доллар перестанет быть мировой резервной валютой. Тогда все что вы сказали, станет реальностью. Но пока это не так.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:31

  lapay написав:
  lenta19 написав:Так с выигранных или полученных? У Газпрома вроде только выиграли, но не получили. Почему бы не поздравить менеджмент с выигрышем премии и выплатить ее после получения денег с Газпрома по суду.

Премія виписана на виграш, виплачена частина, за те, що вже отримано (безкоштовний газ).
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/18/638830/


Премия выплачена газом?
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:41

Re: Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і

  lenta19 написав:Премия выплачена газом?

Так він не зберігся, з того часу, довелось погані папірці подарувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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