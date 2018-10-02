Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і...

Додано: Чет 04 жов, 2018 14:17

andrijk777 написав: Звичайно можуть. І що тоді станеться? Долар знеціниться в десятки або навіть в тисячі разів. Ніхто на зелені бумажки навіть дивитись не схоче, не то що тримати в руках. Добробут американців впаде в рази і владу зразу пошлють на ...

Фактично це рівносильно кінцю фінансового світу + крах США як ТОП-держави.

Вони НЕ МОЖУТЬ надрукувати! Вони скоріше авіаносці будуть продавати. Звичайно можуть. І що тоді станеться? Долар знеціниться в десятки або навіть в тисячі разів. Ніхто на зелені бумажки навіть дивитись не схоче, не то що тримати в руках. Добробут американців впаде в рази і владу зразу пошлють на ...Фактично це рівносильно кінцю фінансового світу + крах США як ТОП-держави.Вони НЕ МОЖУТЬ надрукувати! Вони скоріше авіаносці будуть продавати.

ПотрясающеЛибо вам 5 лет, либо вы все это время жили на луне и вообще не в курсе, что вообще в мире происходило последние 50-100 лет. США как раз все это время этим и занимались и продолжают заниматься - печатанием долларов в охренительных масштабахВся фишка в том, как сделать твою валюту нужной всему миру настолько, чтобы сколько ее ни печатай, инфляция была на порядок меньше. США - это единственная страна в мире, которая смогла этого добиться и именно способность печатать ничем не обеспеченные доллары, не получая взамен гиперинфляцию, стало причиной их становления как ТОП-державы, а поэтому никак не может стать причиной краха. Вернее, может стать опосредованно - если американцы будут продолжать печатать доллары в темпах, к которым они привыкли в прошлом веке, но доллар перестанет быть мировой резервной валютой. Тогда все что вы сказали, станет реальностью. Но пока это не так.