Мінфін підвищив ставку за доларовими облігаціями до 7% і...
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sequence написав:В силу того, что в долг берем валюту, а даже нарисованный прирост ВВП меньше процента по выплатам, получаем чистую пирамиду - отношение валютного долга к ВВП всегда растет. Это долговая яма - жoпа, если по-простому
В 2016 держборг був 81% до ВВП, в 2017 став 71%. Іноді краще смоктати, ніж брехати.
не, Лепэн, вы как всегда коряво считаете - шмокчите как раз вы со своей кривосделанной методичкой. Такая динамика долга образовалась исключительно "благодаря" тому, что пришлось отдавать долги из резервов. А в долг не давали - новость? А резервов чего-то осталось катастрофически мало и они не покрывают 3 мес импорта, что для нашей импортозависимой страны почти катастрофа. Лепэн, вы меня расстраиваете - плохо подготовлены, я буду жаловаться начальству!
andrijk777 написав:отношение валютного долга к ВВП всегда растет - те саме в США і ЕС. Майже у всьому світі так. І дефолт вже нам 2 десятиліття обіцяють, а він чогось не приходить і не приходить. Я думаю ситуація така: якщо США/ЕС схочуть обанкротити Україну вони це можуть зробити у будь-який момент. Але поки їм цього не треба і не потрібно буде в найближчому майбутньому. Тому жодних проблем з боргом я не бачу.
Вы чего-то перепутали - США и ЕС занимают в валюте, которую могут напечатать. Для них это внутренний долг. Все остальные разглагольствования ваши - суть чушь, даже не хочу обсуждать. Украина уже обанкротилась при новой власти - "Яреська-реструктуризация" вам ниче не говорит. Реструктуризация на языке инвесторов - банкротство
Звичайно можуть. І що тоді станеться? Долар знеціниться в десятки або навіть в тисячі разів. Ніхто на зелені бумажки навіть дивитись не схоче, не то що тримати в руках. Добробут американців впаде в рази і владу зразу пошлють на ... Фактично це рівносильно кінцю фінансового світу + крах США як ТОП-держави. Вони НЕ МОЖУТЬ надрукувати! Вони скоріше авіаносці будуть продавати.
andrijk777 написав:Звичайно можуть. І що тоді станеться? Долар знеціниться в десятки або навіть в тисячі разів. Ніхто на зелені бумажки навіть дивитись не схоче, не то що тримати в руках. Добробут американців впаде в рази і владу зразу пошлють на ... Фактично це рівносильно кінцю фінансового світу + крах США як ТОП-держави. Вони НЕ МОЖУТЬ надрукувати! Вони скоріше авіаносці будуть продавати.
Потрясающе Либо вам 5 лет, либо вы все это время жили на луне и вообще не в курсе, что вообще в мире происходило последние 50-100 лет. США как раз все это время этим и занимались и продолжают заниматься - печатанием долларов в охренительных масштабах Вся фишка в том, как сделать твою валюту нужной всему миру настолько, чтобы сколько ее ни печатай, инфляция была на порядок меньше. США - это единственная страна в мире, которая смогла этого добиться и именно способность печатать ничем не обеспеченные доллары, не получая взамен гиперинфляцию, стало причиной их становления как ТОП-державы, а поэтому никак не может стать причиной краха. Вернее, может стать опосредованно - если американцы будут продолжать печатать доллары в темпах, к которым они привыкли в прошлом веке, но доллар перестанет быть мировой резервной валютой. Тогда все что вы сказали, станет реальностью. Но пока это не так.
lenta19 написав:Так с выигранных или полученных? У Газпрома вроде только выиграли, но не получили. Почему бы не поздравить менеджмент с выигрышем премии и выплатить ее после получения денег с Газпрома по суду.
andrijk777 написав:Звичайно можуть. І що тоді станеться? Долар знеціниться в десятки або навіть в тисячі разів. Ніхто на зелені бумажки навіть дивитись не схоче, не то що тримати в руках. Добробут американців впаде в рази і владу зразу пошлють на ... Фактично це рівносильно кінцю фінансового світу + крах США як ТОП-держави. Вони НЕ МОЖУТЬ надрукувати! Вони скоріше авіаносці будуть продавати.
Потрясающе Либо вам 5 лет, либо вы все это время жили на луне и вообще не в курсе, что вообще в мире происходило последние 50-100 лет. США как раз все это время этим и занимались и продолжают заниматься - печатанием долларов в охренительных масштабах Вся фишка в том, как сделать твою валюту нужной всему миру настолько, чтобы сколько ее ни печатай, инфляция была на порядок меньше. США - это единственная страна в мире, которая смогла этого добиться и именно способность печатать ничем не обеспеченные доллары, не получая взамен гиперинфляцию, стало причиной их становления как ТОП-державы, а поэтому никак не может стать причиной краха. Вернее, может стать опосредованно - если американцы будут продолжать печатать доллары в темпах, к которым они привыкли в прошлом веке, но доллар перестанет быть мировой резервной валютой. Тогда все что вы сказали, станет реальностью. Но пока это не так.
Не бачу резону вести дальше дискусію, якщо людина несе фігню не підтверджену ніякими фактами. Фрази що вам 5 років і оперувати штампами жовтої преси - це не дискусія. Отже цитата: "печатанием долларов в охренительных масштабах" Факти: https://spydell.livejournal.com/588654.html По графіку і таблиці нижче чітко видко що ніяким "печатаниям доларов" США не займається. Зокрема агрегат М2 зріс всього в 2,2 рази за 13 років. Те саме стосується і інших країн. А ось Китай "напечатал" в 8 разів більше грошей за ті самі 13 років(в нац. валюті). Ну тут можна пояснити ростом їх економіки. Але все-рівно економіка не зросла в 8 разів. А ось Україна: https://finstat.info/dinamika-denezhnyi ... v-ukrainyi Агрегат M2 зріс в 15-16 разів за ці самі 13 років.
sequence написав:Такая динамика долга образовалась исключительно "благодаря" тому, что пришлось отдавать долги из резервов.
Смокчіть далі, раз не розрізняєте номінальне зростання ВВП, гривневе і доларове.
Лепэн, хамло вы необразованное - мы же расматриваем соотношение ВВП, номинированного в валюте, к госдолгу, номинированному в валюте. Да, за последнее время долги начали сокращать - симметрично сокращению валютных резервов. И усё. Опровергните последнее - будете малаццом