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Україна вимагає від Росії
віддати 30 тисяч вагонів

Україна вимагає від Росії віддати 30 тисяч вагонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:25

Україна вимагає від Росії віддати 30 тисяч вагонів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в ході роботи парламенту.

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R2
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Звучит как: жители Донбаса, отдайте хотя-бы 85 новеньких вагонов.
zloy_ukr
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А почему бы и не потребовать у вора вернуть украденное?
Sommer
 
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