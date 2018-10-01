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Україна вимагає від Росії віддати 30 тисяч вагонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в ході роботи парламенту.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 16:25
Звучит как: жители Донбаса, отдайте хотя-бы 85 новеньких вагонов.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 03 жов, 2018 17:01
А почему бы и не потребовать у вора вернуть украденное?
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Sommer
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