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Суд повторно скасував зобов’язання "Укртелекома"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:17
Пропонуємо до обговорення:
27 вересня Госпсуд м. Києва задовольнив позов “Укртелекома” до Ощадбанку (в справі №910/13249/17) та розірвав договір купівлі-продажу цінних паперів №6026-ДД/2015 від 15.09.2015, укладений між позивачем та відповідачем.
Дивися повний текст Суд повторно скасував зобов’язання \"Укртелекома\" заплатити Ощадбанку 1 млрд грн
.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 17:17
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