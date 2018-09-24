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Суд повторно скасував зобов’язання
"Укртелекома"...

Суд повторно скасував зобов’язання "Укртелекома"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:17

Суд повторно скасував зобов’язання "Укртелекома"...

Пропонуємо до обговорення:
27 вересня Госпсуд м. Києва задовольнив позов “Укртелекома” до Ощадбанку (в справі №910/13249/17) та розірвав договір купівлі-продажу цінних паперів №6026-ДД/2015 від 15.09.2015, укладений між позивачем та відповідачем.

Дивися повний текст Суд повторно скасував зобов’язання \"Укртелекома\" заплатити Ощадбанку 1 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:17

В конечном итоге обокрали нас всех - простых жителей.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:17

  anton_gms написав:В конечном итоге обокрали нас всех - простых жителей.

Можно конкретнее. Кто тебя обокрал ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:59

  locustsucol написав:
  anton_gms написав:В конечном итоге обокрали нас всех - простых жителей.

Можно конкретнее. Кто тебя обокрал ?

Да, отвечай!
Вишь, боты волнуются.
По методичкам пошуршали, а фамилии то и нет - не знают, что ответить
antey1969
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