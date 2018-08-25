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На Роттердам+ "заробили"
15 мільярдів - Ситник

На Роттердам+ "заробили" 15 мільярдів - Ситник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:02

На Роттердам+ "заробили" 15 мільярдів - Ситник

Пропонуємо до обговорення:
Ситник повідомив, що зараз НАБУ перебуває на фінальній стадії розслідування цієї справи.

Дивися повний текст На Роттердам+ \"заробили\" 15 мільярдів - Ситник.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:03

Саме образливе,що всі ці істоти заробляють на грошах пересічних українців.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:21

  sena_2008atp написав:Саме образливе,що всі ці істоти заробляють на грошах пересічних українців.

Які істоти ? Скільки тобі платять за кожен такий пост по накручуванню ненавісті ?
Адміністрація, коли ви почнете банити назавжди за постійні порушення й використання вашого майданчика для політичних кампаній ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:25

Ситник або куплений або ідіот. Він не має права казати що формула є незаконною. Тим паче він не є спеціалістом у цій галузі. Коли буде висновок суду, тоді вже можна таке казати посадовим особам на виконавчих держаних посадах. Це гра у політику виконавцем.
Є нормальне публічне обгрунтування. Роттердам+ йде в мінус постачальникам, бо нема ринку енергоресурсів у нас, а ресурси купляютсья за кордоном на ринку частіше з більших відстань ніж Роттердам.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:01

В Таможенном союзе не было бы никаких Ротердамов и цена газа для простого народа была бы ниже , как говорится за "европейское счастье" надо платить , но к сожалению не у всех есть деньги . 15 млрд это явно заниженная сума в реальности намного больше . Добывая газ по 400 грн и продавая по 6990 грн можно иметь огромный навар .
makishin60
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:08

  makishin60 написав:В Таможенном союзе не было бы никаких Ротердамов и цена газа для простого народа была бы ниже


Это если бы рашке в голову не втемяшилось что-нибудь. Ни "братские отношения" ни "союзный договор" не помешали им устроить газовую войну с Беларусью.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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