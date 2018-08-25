Ситник повідомив, що зараз НАБУ перебуває на фінальній стадії розслідування цієї справи.
Дивися повний текст На Роттердам+ \"заробили\" 15 мільярдів - Ситник.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:02
На Роттердам+ "заробили" 15 мільярдів - Ситник
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Роттердам+ \"заробили\" 15 мільярдів - Ситник.
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:03
Саме образливе,що всі ці істоти заробляють на грошах пересічних українців.
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:21
Які істоти ? Скільки тобі платять за кожен такий пост по накручуванню ненавісті ?
Адміністрація, коли ви почнете банити назавжди за постійні порушення й використання вашого майданчика для політичних кампаній ?
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:25
Ситник або куплений або ідіот. Він не має права казати що формула є незаконною. Тим паче він не є спеціалістом у цій галузі. Коли буде висновок суду, тоді вже можна таке казати посадовим особам на виконавчих держаних посадах. Це гра у політику виконавцем.
Є нормальне публічне обгрунтування. Роттердам+ йде в мінус постачальникам, бо нема ринку енергоресурсів у нас, а ресурси купляютсья за кордоном на ринку частіше з більших відстань ніж Роттердам.
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:01
В Таможенном союзе не было бы никаких Ротердамов и цена газа для простого народа была бы ниже , как говорится за "европейское счастье" надо платить , но к сожалению не у всех есть деньги . 15 млрд это явно заниженная сума в реальности намного больше . Добывая газ по 400 грн и продавая по 6990 грн можно иметь огромный навар .
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:08
Это если бы рашке в голову не втемяшилось что-нибудь. Ни "братские отношения" ни "союзный договор" не помешали им устроить газовую войну с Беларусью.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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