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У Києві облаштовують окрему
смугу руху для тролейбусів

У Києві облаштовують окрему смугу руху для тролейбусів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:03

У Києві облаштовують окрему смугу руху для тролейбусів

Пропонуємо до обговорення:
На дорогах столиці з'явиться ще одна виділена смуга для громадського транспорту.

Дивися повний текст У Києві облаштовують окрему смугу руху для тролейбусів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:03

Может все таки стоит отгородить публичный транспорт от обычного физическими препятствиями, а не просто разметкой?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:15

Re: У Києві облаштовують окрему смугу руху для тролейбусів

достаточно неотвратимости штрафа за проезд по полосе, и автофиксация
Diman
 
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