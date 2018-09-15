На дорогах столиці з'явиться ще одна виділена смуга для громадського транспорту.
Дивися повний текст У Києві облаштовують окрему смугу руху для тролейбусів.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:03
У Києві облаштовують окрему смугу руху для тролейбусів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві облаштовують окрему смугу руху для тролейбусів.
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:03
Может все таки стоит отгородить публичный транспорт от обычного физическими препятствиями, а не просто разметкой?
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:15
Re: У Києві облаштовують окрему смугу руху для тролейбусів
достаточно неотвратимости штрафа за проезд по полосе, и автофиксация
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