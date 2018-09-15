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Міжбанк: долар зріс до 28,32
на купівлях нерезидентів і...

Міжбанк: долар зріс до 28,32 на купівлях нерезидентів і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:05

Міжбанк: долар зріс до 28,32 на купівлях нерезидентів і...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що впав у вівторок щодо долара на 6,36 коп., на торгах середи втратив 4,38 коп., опинившись на рівні 28,32 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар зріс до 28,32 на купівлях нерезидентів і «притримках» експортерами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:06

Почему не сделать 100% продажу валюты при ее поступлении и так же дать первоочередное право на ее покупку в любой момент тому же самому экспортеру?
asdrud2016
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