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Тепер всі українці можуть
ініціювати видачу ID-картки онлайн

Тепер всі українці можуть ініціювати видачу ID-картки онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:34

Тепер всі українці можуть ініціювати видачу ID-картки онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Останню область України підключено до сервісу з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.

Дивися повний текст Тепер всі українці можуть ініціювати видачу ID-картки онлайн.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:34

дякую за новину
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