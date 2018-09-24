Останню область України підключено до сервісу з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.
Дивися повний текст Тепер всі українці можуть ініціювати видачу ID-картки онлайн.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:34
Тепер всі українці можуть ініціювати видачу ID-картки онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тепер всі українці можуть ініціювати видачу ID-картки онлайн.
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