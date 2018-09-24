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"Енергоатом" вимагає на атомне паливо тариф...
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:37
Пропонуємо до обговорення:
Керівництво НАЕК "Енергоатом" вимагає від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зробити ціну атомного палива у тарифі на електроенергію на 50% вищою імпортного паритету, згідно якого формується ціна на вугілля та газ.
Дивися повний текст \"Енергоатом\" вимагає на атомне паливо тариф \"Роттердам+50%\" - НКРЕКП
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:37
НКРЕКП вводит в заблуждение и манипулирует понятиями. Энергоатом говорит о тарифах на електроенергию(завтраты на строительство, ресурсы, експлуатацию мощностей и их закрытие), а НКРЕКП о стоимости ресурсов. С таким подходом все генерирующие компании отработают свое и мы останемся перед разбитым корытом, которое еще и постоянно латать до окончательного закрытия надо. За какие деньги генерирующие компании будут строить новые мощности? За какие деньги закрывать атомные станции? Снова просить по миру у всех кредиты, которые отдавать будет уже население своими налогами?!
Этот популизм с копеечной стоимостью електроенергии до сих пор постоянно тянет Украину в нищету, постоянным отсутствием денег на строительство новых мощностей, инфраструктуры на фоне стоимости електроенергии за месяц семье еквивалентно стоимости меньше половины бака автомобиля.
А население продолжает хавать с улюлюканьем такому бреду про давайте дешевле газ/електроенергию и т.д. Потому и рынок так долго создается - каким образом продавить эту мафию потоков компенсаций через бюджет, да и как прикрыть этот ресурс популизма для населения, с его жаждой все на халяву ?!
Востаннє редагувалось locustsucol
в Сер 03 жов, 2018 19:49, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:46
locustsucol написав:
Этот популизм с копеечной стоимостью електроенергии до сих пор постоянно тянет Украину в нищету, постоянным отсутствием денег на строительство новых мощностей, инфраструктуры на фоне стоимости електроенергии за месяц семье еквивалентно стоимости меньше половины бака автомобиля.
А население продолжает хавать с улюлюканьем такому бреду про давайте дешевле газ/електроенергию и т.д. Потому и рынок так долго создается - каким образом продавть эту мафию потоков компенсаций через бюджет, да и как прикрыть этот ресурс популизма для населения, с его жаждой все на халяву
Ці слова Юлі, як серпом по я.., ой, по косі. От побачите, якщо оберуть - взагалі зробить рентабельність генерації нульовою, чи від'ємною, якщо, звісно, її не візьмуть за .. косу західні кредитори.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:49
Более того, сам орган НКРЕКП - порожден в государстве олигархическими монополиями в 90-х на фоне отсутствия своего рынка еще с совка, и сейчас душит государственну атомную енергетику, в угоду частным генерациям на газе/угле. Тут должно как раз НАБУ заниматься деятельностью упырей в этой шарашкиной конторе по выдумыванию тарифов с потолка. Пока есть НКРЕКП и смехотворные совковые цены на електроенергию и газ - никакого рынка не будет.
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locustsucol
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