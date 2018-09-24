RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Енергоатом" вимагає
на атомне паливо тариф...

"Енергоатом" вимагає на атомне паливо тариф...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:37

"Енергоатом" вимагає на атомне паливо тариф...

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво НАЕК "Енергоатом" вимагає від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зробити ціну атомного палива у тарифі на електроенергію на 50% вищою імпортного паритету, згідно якого формується ціна на вугілля та газ.

Дивися повний текст \"Енергоатом\" вимагає на атомне паливо тариф \"Роттердам+50%\" - НКРЕКП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84858
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:37

НКРЕКП вводит в заблуждение и манипулирует понятиями. Энергоатом говорит о тарифах на електроенергию(завтраты на строительство, ресурсы, експлуатацию мощностей и их закрытие), а НКРЕКП о стоимости ресурсов. С таким подходом все генерирующие компании отработают свое и мы останемся перед разбитым корытом, которое еще и постоянно латать до окончательного закрытия надо. За какие деньги генерирующие компании будут строить новые мощности? За какие деньги закрывать атомные станции? Снова просить по миру у всех кредиты, которые отдавать будет уже население своими налогами?!
Этот популизм с копеечной стоимостью електроенергии до сих пор постоянно тянет Украину в нищету, постоянным отсутствием денег на строительство новых мощностей, инфраструктуры на фоне стоимости електроенергии за месяц семье еквивалентно стоимости меньше половины бака автомобиля.
А население продолжает хавать с улюлюканьем такому бреду про давайте дешевле газ/електроенергию и т.д. Потому и рынок так долго создается - каким образом продавить эту мафию потоков компенсаций через бюджет, да и как прикрыть этот ресурс популизма для населения, с его жаждой все на халяву ?!
Востаннє редагувалось locustsucol в Сер 03 жов, 2018 19:49, всього редагувалось 4 разів.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 27.08.15
Подякував: 489 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:46

Re: "Енергоатом" вимагає на атомне паливо тариф...

  locustsucol написав:Этот популизм с копеечной стоимостью електроенергии до сих пор постоянно тянет Украину в нищету, постоянным отсутствием денег на строительство новых мощностей, инфраструктуры на фоне стоимости електроенергии за месяц семье еквивалентно стоимости меньше половины бака автомобиля.
А население продолжает хавать с улюлюканьем такому бреду про давайте дешевле газ/електроенергию и т.д. Потому и рынок так долго создается - каким образом продавть эту мафию потоков компенсаций через бюджет, да и как прикрыть этот ресурс популизма для населения, с его жаждой все на халяву

Ці слова Юлі, як серпом по я.., ой, по косі. От побачите, якщо оберуть - взагалі зробить рентабельність генерації нульовою, чи від'ємною, якщо, звісно, її не візьмуть за .. косу західні кредитори. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 01.08.15
Подякував: 752 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:49

Более того, сам орган НКРЕКП - порожден в государстве олигархическими монополиями в 90-х на фоне отсутствия своего рынка еще с совка, и сейчас душит государственну атомную енергетику, в угоду частным генерациям на газе/угле. Тут должно как раз НАБУ заниматься деятельностью упырей в этой шарашкиной конторе по выдумыванию тарифов с потолка. Пока есть НКРЕКП и смехотворные совковые цены на електроенергию и газ - никакого рынка не будет.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 27.08.15
Подякував: 489 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Ой+ і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд повторно скасував зобов’язання "Укртелекома"...
R2 » Сер 03 жов, 2018 17:17
3 57
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 19:59
antey1969
"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Пон 01 жов, 2018 15:56
123 6059
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 19:56
ruvex
В Україні можуть спростити процедуру отримання "крутих"...
R2 » Пон 24 вер, 2018 20:46
4 187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 17:39
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.