"Енергоатом" вимагає на атомне паливо тариф...

Додано: Сер 03 жов, 2018 19:37

НКРЕКП вводит в заблуждение и манипулирует понятиями. Энергоатом говорит о тарифах на електроенергию(завтраты на строительство, ресурсы, експлуатацию мощностей и их закрытие), а НКРЕКП о стоимости ресурсов. С таким подходом все генерирующие компании отработают свое и мы останемся перед разбитым корытом, которое еще и постоянно латать до окончательного закрытия надо. За какие деньги генерирующие компании будут строить новые мощности? За какие деньги закрывать атомные станции? Снова просить по миру у всех кредиты, которые отдавать будет уже население своими налогами?!

Этот популизм с копеечной стоимостью електроенергии до сих пор постоянно тянет Украину в нищету, постоянным отсутствием денег на строительство новых мощностей, инфраструктуры на фоне стоимости електроенергии за месяц семье еквивалентно стоимости меньше половины бака автомобиля.

А население продолжает хавать с улюлюканьем такому бреду про давайте дешевле газ/електроенергию и т.д. Потому и рынок так долго создается - каким образом продавить эту мафию потоков компенсаций через бюджет, да и как прикрыть этот ресурс популизма для населения, с его жаждой все на халяву ?!