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США припинили постачання нафти до Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:06
Пропонуємо до обговорення:
Поставки нафти з США в Китай припинилися у вересні.
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R2
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Додано: Сер 03 жов, 2018 20:06
Американцы сами импортруют половину нефти. И так пиарятся.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 03 жов, 2018 20:55
hxbbgaf
Нефть бывает разных сортов.
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wild2006
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