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США припинили постачання
нафти до Китаю

США припинили постачання нафти до Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:06

США припинили постачання нафти до Китаю

Пропонуємо до обговорення:
Поставки нафти з США в Китай припинилися у вересні.

Дивися повний текст США припинили постачання нафти до Китаю.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:06

Американцы сами импортруют половину нефти. И так пиарятся.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:55

hxbbgaf
Нефть бывает разных сортов.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:38

  wild2006 написав:hxbbgaf
Нефть бывает разных сортов.

И что из этого? По составу и по цене она почти одинакова. А весь шум ради накрутки цены. Трамп работает на нефтяников и ему плевать на интересы США, где это приведет к росту издержек и ухудшению и так ужасного торгового баланса. Американцы выбрали барыгу, вышло, что не мы у них учимся, а они у нас научились. Не тому.
val1963766
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