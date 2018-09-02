Поставки нафти з США в Китай припинилися у вересні.
Дивися повний текст США припинили постачання нафти до Китаю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:06
США припинили постачання нафти до Китаю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США припинили постачання нафти до Китаю.
Додано: Сер 03 жов, 2018 22:38
И что из этого? По составу и по цене она почти одинакова. А весь шум ради накрутки цены. Трамп работает на нефтяников и ему плевать на интересы США, где это приведет к росту издержек и ухудшению и так ужасного торгового баланса. Американцы выбрали барыгу, вышло, что не мы у них учимся, а они у нас научились. Не тому.
|