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Економіка ЄС вразлива до майбутніх криз — Moody's
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:45
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що європейські банки зміцнили свої баланси з моменту останньої економічної кризи, а компанії отримують вигоду від м'яких умов кредитування, Європа не готова до ще одного серйозного спаду, що зачіпає фінансову систему.
Дивися повний текст Економіка ЄС вразлива до майбутніх криз — Moody's
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R2
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Додано: Сер 03 жов, 2018 20:45
Американцы стараются закошмарить всех вокруг, читайте это наоборот и сливайте доллары, их ждет обвал с таким торговым балансом, такой динамикой гос. долга, с начавшим опять расти гигантским бюджетным дефицитом и нефтью, которая опять подбирается к сотке, трежеря уже полетели.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 03 жов, 2018 21:00
hxbbgaf написав:
сливайте доллары
А чем запасаться? Гривной?
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Gastarbaiter
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Shram
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