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Економіка ЄС вразлива до
майбутніх криз — Moody's

Економіка ЄС вразлива до майбутніх криз — Moody's
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:45

Економіка ЄС вразлива до майбутніх криз — Moody's

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що європейські банки зміцнили свої баланси з моменту останньої економічної кризи, а компанії отримують вигоду від м'яких умов кредитування, Європа не готова до ще одного серйозного спаду, що зачіпає фінансову систему.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:45

Американцы стараются закошмарить всех вокруг, читайте это наоборот и сливайте доллары, их ждет обвал с таким торговым балансом, такой динамикой гос. долга, с начавшим опять расти гигантским бюджетным дефицитом и нефтью, которая опять подбирается к сотке, трежеря уже полетели.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:00

  hxbbgaf написав:сливайте доллары

А чем запасаться? Гривной?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:35

Зачем же гривной, физическим серебром, например, оно сейчас очень дешевое.
val1963766
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