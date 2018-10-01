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На підвищення зарплат вчителям
немає грошей: Гриневич...

На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:54

На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні для підвищення зарплат вчителям до 11 тис. грн у Державному бюджеті не вистачає понад 100 млрд грн.

Дивися повний текст На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич озвучила необхідну суму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:55

Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:25

  wild2006 написав:Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?


Куда поднимать, преподаватели в колледже, это типа профтехобразование, последний раз получали зарплату за июль
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:32

Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения(С)
antey1969
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